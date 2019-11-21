وبعد مرور 11 شهرا على إقالته من مانشستر يونايتد، وجد البرتغالي طريقا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الأسبوع، بعد إقالة ماوريسيو بوتشيتينو.

وقال مورينيو إنه "أقوى من وجهة نظر عاطفية"، وفق ما نقلت رويترز.

وفي أول مؤتمر صحفي له في توتنهام، قال مورينيو إنه "متواضع بدرجة كافية لمحاولة تحليل ما فعلته في حياتي المهنية. التطور، المشكلات، الحلول".

ووصل مورينيو للمرة الأولى إلى إنجلترا لتدريب تشيلسي عام 2003، واصفا نفسه بأنه "سبيشال وان" (الشخص المميز).

وعندما سئل عما إذا كان متعجرفا حتى اليوم، قال مورينيو: "كنت دائما متواضعا لكنكم لم تفهموا ذلك".

وتجري المباراة الأولى لمورينيو في دربي لندن مع فريق وست هام، يوم السبت المقبل.