ووضع برشلونة في الموسم الماضي والانتقالات الصيفية الماضية عينه على أكثر من مهاجم شاب جديد، لكنه لم يوفق في التوصل لاتفاق مع أي منهم، كما أن تجربة التعاقد مع الغاني بواتينغ في الموسم الماضي، لم يحالفها التوفيق، ورحل اللاعب سريعا عن قلعة "كامب نو".

وخلال الفترة الماضية، وضع برشلونة نصب عينه على المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، نجم نادي إنتر ميلانو الإيطالي من أجل الحصول على توقيعه في الصيف المقبل، لاسيما في ظل الدعم اللامحدود لحسم هذه الصفقة من مواطنه قائد برشلونة، ليونيل ميسي، وضغطه على إدارة ناديه للتوصل إلى اتفاق مع اللاعب.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية في الساعات الماضية عن المقابل، الذي سيكون على نادي برشلونة دفعه في الصيف المقبل من أجل الحصول على توقيع لاوتارو مارتينز.

وأشارت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، إلى أنه سيكون على برشلونة دفع 111 مليون يورو، من أجل الحصول على خدمات الدولي الأرجنتيني في شهر يوليو المقبل، وهو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب الحالي مع ناديه.

ويعتبر هذا المقابل رقما مبالغا فيه بشكل كبير، بالقياس إلى القيمة السوقية للاعب وفقا لموقع "ترانسفير ماركت"، والتي تبلغ حاليا 40 مليون يورو تقريبا.

وتجتمع في مارتينز كل الصفات تقريبا، التي يطلبها برشلونة في مهاجمه القادم، من حيث كون عمره ما بين 22 و26 عاما، ولديه خبرة في أحد الدوريات الأوروبية الكبرى، كما يكون قد لعب مع منتخب بلاده على المستوى الدولي.