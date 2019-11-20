وقال الاعب السويسري، الذي يبلغ 38 عاما، وبدأ مسيرته في 2009، إنه سيستمر في اللعب حتى يقرر جسده أن يتوقف.

وفاز فيدرر بآخر ألقابه في البطولات الأربع الكبرى، في يناير 2018، عندما نال لقبه السادس في أستراليا المفتوحة، لكن اللاعب السويسري أحرز سبعة ألقاب منذ ذلك الحين ليرفع حصيلته الإجمالية إلى 103.

وذكر فيدرر الذي أنهى العام في المركز الثالث بالتصنيف العالمي خلف رفاييل نادال ونوفاك ديوكوفيتش، أنه لا يستطيع توقع متى سيتوقف عن اللعب.

وأكد فيدرر، الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، في مؤتمر صحفي قبل مباريات استعراضية في أمريكا الجنوبية "اعتزالي سيتوقف على صحتي. في هذه اللحظة لا أرى سببا للاعتزال".

وأضاف "لم يدر في بالي أنني سأستمر في اللعب لما بعد 35 و36 عاما، والآن وصلت إلى 38. أبلي بلاء حسنا من الناحية البدنية. لا يمكنني توقع متى سيحين وقت التوقف".

وتابع: "أعتقد في 2009 دارت في ذهني تساؤلات حول هذا الأمر لأول مرة. مرت عشر سنوات وما زلت هنا. أنا في المكان الذي أردته تماما في هذا العمر"، وفق ما نقلت "رويترز".

واختتم اللاعب السويسري حديثه بالقول: "مع التقدم في السن يصبح كل شيء أصعب، لكن في الوقت نفسه، مع الخبرة يمكنك الاستمتاع بهذه اللحظات بشكل أكبر".

ويتأخر فيدرر بستة ألقاب عن الحصيلة القياسية في عصر الاحتراف، البالغة 109 ألقاب والتي حققها الأمريكي جيمي كونورز.