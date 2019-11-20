واحتفل لاعبو منتخب ويلز على ملعب "كارديف سيتي" بالتأهل ليورو 2020، من خلال رفع علم ويلز وقد كُتب عليه: "ويلز.. الغولف .. مدريد"، وتمثل ترتيب أولويات جناح النادي الملكي.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي استفز فيها بيل مشجعي "الملكي"، إذ هتفت جماهير منتخب ويلز بأولويات بيل التي وردت في القائمة، وذلك خلال مباراة فريقهم أمام أذربيجان.

وخرج اللاعب في تصريحات سابقة، قال فيها إنه "يشعر بالراحة عندما يلعب في منتخب ويلز، عن اللعب في ريال مدريد"، حسب ما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية.

ولم يشارك بيل مع ريال مدريد منذ نحو شهر، رغم تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

وأشارت تقارير صحفية في وقت سابق، إلى أن ريال مدريد ينوي بيع اللاعب في أقرب وقت، إذ تريد إدارة ريال مدريد استغلاله لجلب لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي بول بوغبا، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.