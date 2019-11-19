وسيشارك المنتخب المصري بالأولمبياد للمرة 12 بتاريخه، علما أن آخر مشاركة له كانت في أولمبياد لندن 2012، وفيها نجح محمد صلاح وزملاؤه بالوصول لربع نهائي البطولة.

ووصل أولمبي "الفراعنة" لدورة طوكيو 2020، بعد الانتصار بنتيجة 3-0 على جنوب أفريقيا، في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، والمقامة في مصر.

وتتأهل المنتخبات الثلاث الأولى في البطولة لدورة الألعاب الأولمبية، وبتأهله للنهائي ضمن المنتخب المصري الوصول لطوكيو.

وسجل قائد الفريق رمضان صبحي الهدف الأول في اللقاء، من ركلة جزاء في الدقيقة 59، قبل أن يضيف عبدالرحمن مجدي الهدف الثاني والثالث، في الدقيقتين 84 و89، ليقود منتخب بلاده لنهائي البطولة الأفريقية، وإلى دورة الألعاب الأولمبية.

وستقام بطولة كرة القدم في دورة الالعاب الأولمبية المقبلة في يوليو من العام المقبل، ويشارك فيها 16 منتخبا أولمبيا.

وسيسعى "الفراعنة" لإكمال الفرحة وتحقيق لقب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، عندما يواجه منتخب ساحل العاج، الذي تأهل هو الآخر للأولمبياد، في المباراة النهائية الجمعة المقبل.