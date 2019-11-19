وسجل اللاعب ورد السلامة هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 23.

ويعد الفوز الخامس على التوالي لمنتخب "نسور قاسيون"، حيث عزز موقعه في الصدارة بـ15 نقطة، بفارق 7 نقاط أمام الصين التي ارتاحت في هذه الجولة والفلبين، و6 نقاط أمام جزر المالديف التي فازت على غوام 3-1 في وقت سابق الثلاثاء.

وجاءت المباراة متباينة في مجرياتها، وبدأ شوطها الأول بأسلوب دفاعي بحت للفلبين، وهجومي خالص لسوريا.

وفي مباراة أخرى، تعادل المنتخب العراقي مع ضيفه البحريني سلبا في العاصمة الأردنية عمان، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وحافظ العراق على صدارته للمجموعة برصيد 11 نقطة، بفارق نقطتين عن البحرين، و5 نقاط عن إيران التي لم تخض مباراة هذه الجولة.