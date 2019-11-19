وبحسب موقع صحيفة "آس"، فإن اللاعب ديفيد إيسمون، بدا كبيرا على نحو ملحوظ، مقارنة بلاعبي الفريق الخصم، وتحول إلى محط الأنظار في المباراة.

ويقدم اللاعب موسما جيدا حتى الآن، بعدما سجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة مرة واحدة خلال 10 مباريات.

وأظهرت صور المدافع إيسمون معاناة لاعبي فريق سبارتا روتردام، نظرا إلى ضعف بنيتهم الجسمانية مقارنة بما يتمتع به "اللاعب العملاق"من كتلة جسمانية كبيرة.

لكن هذا الجدل المثار بسبب الشكل ليس حكرا على إيسمون، إذ توجهت الأنظار، مؤخرا، إلى لاعب إشبيلية تحت 12 سنة، إبراهيما سو، نظرا إلى قامته المرتفعة مقارنة باللاعبين من الفرق المنافسة.

ويعيد هذا الجدل إلى الأذهان ما كان عليه روميلو لوكاكو، لاعب فريق إنتر ميلان الحالي، إذ بدا المهاجم البلجيكي مثل رجل بالغ مقارنة مع اللاعبين الآخرين في شبابه، أي حين كان بالكاد في الثالثة عشرة من عمره.