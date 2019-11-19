وأصبح البدري في وضع صعب وسط انتقادات شديدة وجهت له من طرف الإعلام والجماهير، بعد تعادلين متتاليين مخيبين أمام كينيا 1-1 وجزر القمر 0-0.

ويقول الصحفي الرياضي، عمر ربيع ياسين، في حوار مع "سكاي نيوز عربية" ضمن برنامج "ملاعب" إن "المنتخب المصري يفتقد غياب العناصر الأساسية مثل النجم محمد صلاح".

وأضاف أن تذبذب المستوى وعدم الاعتماد على مهاجم صريح تسبب في ظهور الفريق بشكل سيء في المباراتين، مشيرا إلى أن البدري كان عليه أن يجهز بديلا لصلاح منذ فترة.

وأوضح أن "المنتخب المصري يعاني من فقدان الهوية التي تعود عليها الجمهور مع حسن شحاتة خلال حصده للبطولات السابقة".

وأشار ياسين إلى أن "منتخب الفراعنة تعرض لظروف مختلفة منها استبعاد لاعبي بيراميدز، إضافة إلى توقف الدوري لفترات طويلة أضر بمستوى اللاعبين، وتأخر إعلان اسم المدير الفني".

وأكد أن "اتحاد الكرة المصري لا يحاسب بالقطعة (في إشارة إلى المباراتين الرسميتين) وأن الحكم على البدري سيكون بعد لعب الفريق لعدد من المباريات".

من جانبها، جددت اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم ثقتها في البدري، وحسب تقارير مصرية فإن اتحاد الكرة رفض فكرة التخلي عن البدري وقرر منحه المزيد من الوقت.

تعليق البدري

وبعد المباراة، قال المدير الفني لمنتخب مصر إنه لن يصمت مجددا أمام من وصفهم ينتقدون الفراعنة دون "عقلانية" في الحديث.

وقال البدري عقب التعادل مع جزر القمر بدون أهداف: "سأرد على من لا يتحدث بعقلانية لأنه لا يعلم الأمور الفنية في الفريق وسأكشف أخطاء حديثهم".

وواصل: "واجهنا ظروفا صعبة تمثلت في تأخر تعيين الجهاز الفني للمنتخب وتأجيل الدوري لفترة كبيرة وعدم خوضنا للكثير من الوديات".

وواصل "واجهنا ظروفا صعبة تمثلت في تأخر تعيين الجهاز الفني للمنتخب وتأجيل الدوري لفترة كبيرة وعدم خوضنا للكثير من الوديات".

وأردف "هذا بالإضافة للإصابات التي ضربت بعض اللاعبين وعدم انضمام جزء آخر من اللاعبين بسبب وجهات نظر بعض الأندية كل تلك المعوقات لا يتحدث عنها أحد".

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في المجموعة بفارق الأهداف عن كينيا وخلف جزر القمر صاحبة الصدارة بـ4 نقاط، فيما يأتي منتخب توغو رابعا بنقطة وحيدة.