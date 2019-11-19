ومنح فابيان رويز التقدم بهدف لإسبانيا بعد 8 دقائق، وأضاف المهاجم جيرار مورينو هدفين، وتسبب في هدف عكسي للروماني أدريان روس بطريق الخطأ في مرماه، واختتم ميكل أويارزا بال الخماسية في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وثارت شكوك بشأن مستقبل المدرب مورينو قبل انطلاق المباراة، بعدما ذكرت وسائل إعلامية عديدة أنه لن يستمر في منصبه ببطولة أوروبا.

وذكرت تقارير أن لويس إنريكي ربما يعود مرة أخرى إلى المنصب، الذي تركه في يونيو بعد الكشف عن مرض ابنته تشانا بالسرطان وقبل أن تتوفى في سبتمبر الماضي.

ولم يتحدث مورينو، الذي كان يعمل مساعدا للمدرب لويس إنريكي منذ فترة طويلة وخلفه في المنصب في يونيو، في المؤتمر الصحفي المعتاد بعد المباراة أو يتحدث إلى وسائل الإعلام، بينما لم يؤكد اللاعبون استمرار المدرب الحالي أو رحيله عن منصبه.

وقال المهاجم مورينو صاحب الهدفين "في النهاية لا يمكن أن نفعل أي شيء. يجب فقط أن ينصب تركيزنا على المران وأن نقدم أفضل شيء ممكن. نحن ندعم المدرب وجهازه الفني".

وأضاف ساؤول نيغيز لاعب الوسط "لا نعرف أي شيء. لا يمكنني التكهن بما سيحدث. انعكس عمل روبرت في الملعب ونحن كلنا سعداء بوجوده".

لكن في المقابل أكد كوزمين كونترا مدرب رومانيا عقب المباراة أنه سيرحل عن منصبه عقب انتهاء عقده الشهر المقبل.

وضمنت إسبانيا مقعدها في النهائيات الشهر الماضي وتصدرت المجموعة السادسة بالفوز 7-صفر على مالطا يوم الجمعة الماضي، وأنهت التصفيات برصيد 26 نقطة من 10 مباريات، ودون أي هزيمة، وبفارق 5 نقاط عن السويد التي تأهلت أيضا بشكل مباشر إلى بطولة أوروبا، فيما تحتل رومانيا المركز الرابع برصيد 14 نقطة.