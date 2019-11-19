وسجل الصاعد نيكولو زانيولو (20 عاما) ثنائية بعد أن هز الشباك لأول مرة مع إيطاليا، التي ضمنت التأهل بالفعل في وقت سابق، كما أحرز تشيرو إيموبيلي هدفين ليحصد الفريق 30 نقطة من 10 مباريات.

وجاءت باقي الأهداف عن طريق نيكولو باريلا وأليسيو روماني وليو جورجينيو وريكاردو أورسوليني، الذي خاض أول مباراة دولية، وفيدريكو كييزا.

وتغلبت إيطاليا على أميركا في لقاء ودي قبل بدء مرحلة المجموعات ضمن أطول سلسلة انتصارات في تاريخها الممتد 109 أعوام، وأنهت أرمينيا التصفيات في المركز الخامس بـ10 نقاط وفشلت في التأهل.

وأجرى مدرب إيطاليا، روبرتو مانشيني، 7 تغييرات على التشكيلة، التي فازت 3-صفر على البوسنة، الجمعة، وتقدم الفريق بشكله الجديد بهدفين قبل مرور أول 10 دقائق.

وسجل إيموبيلي بضربة رأس بعد كرة عرضية من كييزا في الدقيقة الثامنة وبعد دقيقة واحدة تقريبا صنع لاعب لاتسيو هدفا، حيث انطلق بالكرة ومرر إلى زانيولو الذي وضع الكرة بين ساقي الحارس.

وكادت إيطاليا أن تدفع ثمن خطأ ليوناردو بونوتشي الذي نجح بعدها في صناعة الهدف الثالث لزميله باريلا قبل أن يرسل زانيولو تمريرة إلى إيموبيلي الذي راوغ حارس أرمينيا وجعل النتيجة 4-0 بعد مرور 33 دقيقة فقط.

وأضاف زانيولو الهدف الخامس في الدقيقة 64، ثم تابع رومانيولي كرة مرتدة ووضعها داخل الشباك عقب 8 دقائق ونفذ جورجينيو ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة 75 قبل أن يسجل البديل أورسوليني بضربة رأس بعد كرة عرضية من كييزا لتصبح النتيجة 8-0.

وسجل إدجار بابايان هدف أرمينيا الوحيد بتسديدة بعيدة المدى قبل أن يتوج كييزا جهده ويسجل بضربة رأس بعد عرضية أورسوليني.

وفي مباريات أخرى بالمجموعة خسرت فنلندا، التي ضمنت التأهل لأول بطولة كبرى يوم الجمعة الماضي، أمام اليونان 2-1 بينما فازت البوسنة 3-صفر خارج أرضها على ليختنشتاين، فيما لا يزال بوسع البوسنة التأهل عن طريق الملحق في مارس.