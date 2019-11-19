وهي المرة الثالثة، التي يفشل فيها فريق حسنية أكادير في الظفر باللقب بعدما خسر سابقا النهائي موسمي 1962-1963 أمام الكوكب المراكشي، و2005-2006 أمام أولمبيك خريبكة، فيما كان هذا النهائي الأول، الذي يخوضه الاتحاد.

وينحدر الاتحاد من الحي المحمدي في مدينة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمغرب، وجمع فريقا من الشبان الذين لم ينالوا الفرصة مع قطبي المدينة الرجاء والوداد، فضلا عن فرق الأحياء بقيادة المدرب مصطفى العسري.

وسيطر الفريق البيضاوي على المجريات، إلا أنه تأخر بالنتيجة بعدما افتتح السنغالي ماليك سيسيه التسجيل للفريق "السوسي" بمتابعته كرة مرتدة من حارس الاتحاد (14)، ولم تم فرحة الحسنية طويلا، إذ أدرك أسامة المليوي التعادل للاتحاد مستغلا خطأ فادحا لدفاع الحسنية في تشتيت الكرة فتابعها في قلب المرمى (17).

وفي الدقيقة 74 استعان حكم المباراة بتقنية الفيديو "الفار" ليحتسب ركلة جزاء للاتحاد سددها المليوي بنجاح مانحا فريقه الفوز واللقب الأول في تاريخه.