وأفاد النادي الملكي في بيان مقتضب نشره على موقعه الرسمي: "بعد الاختبارات التي أجريت اليوم للاعب خاميس رودريغيز من قبل الطاقم الطبي في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بالتواء في الرباط الداخلي للركبة اليسرى".

ولم يحدد النادي مدة ابتعاد رودريغيز عن الملاعب، إلا أن وسائل إعلام إسبانية أشارت إلى أنها يمكن أن تستمر حتى بداية العام المقبل.

وكان خاميس رودريغيز أصيب خلال تمارين منتخب بلاده قبل اللقاء الودي أمام بيرو، السبت، في مدينة ميامي الأميركية.

ولم يخض رودريغيز الذي تعرض في أغسطس الماضي لإصابة في ربلة الساق في الدوري الإسباني أمام بلد الوليد، سوى 7 مباريات في "لا ليغا" هذا الموسم منها 3 كبديل، إضافة إلى مباراتين في دوري أبطال أوروبا.

أما ظهوره الأخير بقميص النادي المدريدي فيعود إلى 22 أكتوبر في المسابقة القارية أمام غلطة سراي التركي، حيث دخل أرض الملعب في الدقيقة 79.

يشار إلى أن عدم خوضه للمباريات لم يمنع مدرب كولومبيا البرتغالي كارلوس كيروش من استدعائه للانضمام إلى المنتخب للقاءين الوديين أمام بيرو والإكوادور.