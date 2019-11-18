ورفع منتخب جزر القمر رصيده في صدارة المجموعة إلى 4 نقاط، فيما رفع منتخب مصر رصيده إلى نقطتين فقط بعدما تعادل في بداية مشواره في التصفيات على أرضه مع كينيا 1-1.

وشهدت المواجهة مفارقة غريبة، حيث تأخر إشراك البديل المصري حسين الشحات بدلا من محمد مجدي "قفشه" في مطلع الشوط الثاني لمدة دقيقتين، لعب خلالها "الفراعنة" بعشرة لاعبين.

وأهدر المنتخب المصري عددا من الفرص السانحة للتسجيل، أبرزها لتريزيغيه في الدقيقة 65، بعدما انفرد بحارس المرمى ولكنه سدد بجوار القائم الأيسر.

واقتحمت الجماهير ملعب المباراة بعد صافرة النهاية، احتفالا بتحقيق التعادل مع الفراعنة.

وعزا المدرب حسام البدري تواضع أداء فريقه في المباراتين إلى الظروف الصعبة التي عاشها الفريق بعد أن تم تعيينه قبل فترة قصيرة للغاية قبل انطلاق المباريات الرسمية بتصفيات كأس أفريقيا، وقال في هذا الصدد: "التأخر في تعيين الجهاز الفني لم يساعد، فلم يتجمع الفريق إلا في معسكر واحد فقط في شهر أكتوبر، ولم يتجمع المنتخب خلال سبتمبر، وهذا الأمر تسبب في مشكلة كبيرة للجهاز الفني للتعرف على اللاعبين وتحفيظ طريقة اللعب وأسلوب الجهاز الفني".

ووضع المنتخب المصري نفسه في موقف صعب بالتعادل، حيث سيتوجب عليه تحقيق الانتصارات للتأهل كبطل أو وصيف المجموعة، التي تضم بجانب مصر وجزر القمر، منتخبي كينيا وتوغو.