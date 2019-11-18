ووفقا لموقع "فوتبول إيطاليا"، دخل نادي بولونيا في مفاوضات متقدمة للتعاقد مع هداف ميلان ويوفنتوس وإنتر ميلانو السابق.

ولكن زوجة النجم السويدي، الحسناء السويدية هيلينا سيغر، قد تكون العائق الأساسي أمام إتمام الانتقال، وذلك لأنها تفضل المعيشة في مدينة ميلانو الإيطالية، مما قد يعيق صفقة الانتقال لبولونيا.

وبالرغم من معارضة سيغر، إلا أن بولونيا يبدو المرشح الأبرز الآن للتعاقد مع إبراهيموفيتش، خاصة مع العلاقة القوية التي تربط النجم السويدي بمدرب النادي، الصربي سينسيا ميهايلوفيتش.

وأثار سفر المدير الرياضي لبولونيا للولايات المتحدة لمقابلة زلاتان، إعجاب الأخير، الذي احترم النادي وإدارته وجعله يفكر جديا ببولونيا.

وتبدو فكرة التعاقد مع بولونيا غريبة بالنسبة للاعب بنجومية إبراهيموفيتش باعتباره فريقا مغمورا، كما أنه يعاني من تذبذب النتائج هذا الموسم، إذ يقبع في المركز الـ15، ويعتبر مهددا بالهبوط، مما قد يجعل انتقال إبراهيموفيتش عاملا محوريا في بقاء النادي في "السيري آ".

وسبق لإبراهيموفيتش أن ارتدى قمصان يوفنتوس وأي سي ميلان وإنتر ميلانو في إيطاليا، وحقق بطولة الدوري مع كل منهم.