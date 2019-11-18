وبعد ثلاثة أيام من تعويض تأخرها 2-صفر لتهزم فرنسا 3-2 في الدور قبل النهائي، أحرز منتخب البرازيل هدفين في الدقائق العشر الأخيرة لتتغلب على منافستها في أميركا اللاتينية.

ورغم أن البرازيل أتيحت لها فرص أكثر في البداية، نجح منتخب المكسيك في التقدم في الدقيقة 66 عندما ارتقى برايان غونزاليس أعلى من المدافعين ليحول برأسه كرة عرضية من اليسار في الشباك.

وعادل كايو جورج النتيجة من علامة الجزاء قبل ست دقائق على النهاية، بعد تدخل حكم الفيديو المساعد لاحتساب مخالفة لصالح فيرون.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، تلقى البديل لازارو تمريرة عرضية، ووضع الكرة بهدوء في المرمى ليشعل سعادة جماهير بلاده.

وكان مهاجم فلامنغو شارك كبديل أيضا أمام فرنسا، ليحرز هدف الفوز في مواجهة الدور قبل النهائي يوم الخميس الماضي.

وقال ماركو رويز مدرب المكسيك "يستخدمون حكم الفيديو المساعد "الفار" عندما يكون الأمر صالحهم. كانت المباراة تحت سيطرتنا حتى قرار حكم الفيديو المساعد".

وثأرت البرازيل لخسارتها أمام المكسيك 3-صفر في نهائي كأس العالم تحت 17 عاما في 2005، بالإضافة لهزيمة فريقها تحت 23 عاما في نهائي أولمبياد 2012.

وفي وقت سابق يوم الأحد، سجل أرنو كاليمويندو-موينغا ثلاثية ليقود فرنسا لتعويض تأخرها بهدف، والفوز 3-1 على هولندا في مباراةالمركز الثالث.

وفاز الهولندي سونتي هانسن بالحذاء الذهبي لهداف البطولة بعدما سجل ستة أهداف.