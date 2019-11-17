وخلال مباراة لوكسمبورغ والبرتغال، دأبت جماهير الضيوف إلى الهتاف "ميسي.. ميسي"، مع لمس رونالدو للكرة، في إشارة إلى أفضلية النجم الأرجنتيني على ما يبدو.

وكانت الجماهير ترد بذلك على غضب رونالدو، الذي لم يستمتع بالأجواء الممطرة، وكان يشير بانزعاج إلى سوء أرض الملعب بعدما سدد كرة خارج الملعب في الشوط الأول.

ورغم ذلك، أحرز قائد البرتغال هدفه الدولي رقم 99 ليقود بطل أوروبا للفوز 2-صفر على لوكسمبورغ، في أجواء صعبة، الأحد، والتأهل إلى بطولة "يورو 2020".

وافتتح برونو فرنانديز التسجيل في الدقيقة 39 وأضاف رونالدو الهدف الثاني قبل 4 دقائق من النهاية، لتضمن البرتغال احتلال المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 17 نقطة، متقدمة بثلاث نقاط على صربيا التي تعادلت 2-2 مع أوكرانيا.

وبدا أن تسديدة ديوغو غوتا في طريقها للمرمى، لكن رونالدو أكملها إلى داخل الشباك.

وأصبح مهاجم يوفنتوس الإيطالي بحاجة إلى هدف واحد للانضمام إلى علي دائي، وهو فقط من دخل نادي المئة هدف دولي بـ109 أهداف.