ويلتقي تييم في النهائي، الأحد، مع تسيتسيباس الذي أطاح السويسري روجر فيدرر، الثالث، في مباراة نصف النهائي الأولى بالفوز عليه 6-3 و6-4.

وأكد تييم تفوقه على زفيريف في المواجهات المباشرة بينهما، إذ حقق فوزه السادس في ثماني مباريات حتى الآن.

وجاءت بداية المباراة قوية بين اللاعبين، اللذين نجح كل منهما في كسب إرساله بسهولة حتى الشوط الثاني عشر، عندما نجح النمساوي في كسر إرسال الألماني بخطأين مزدوجين للأخير، لينهي المجموعة في صالحه 7-5 في 53 دقيقة.

وتكرر سيناريو المجموعة الأولى في الثانية، لكن حتى الشوط السادس فقط عندما تمكن تييم من كسر إرسال زفيريف، الذي أهدر كرتين لكسر إرسال منافسه في الشوط التالي، ليحافظ النمساوي على تقدمه حتى أنهاها في صالحه 6-3 في 41 دقيقة.

وبات تييم الذي تغلب على الصربي نوفاك جوكوفيتش وفيدرر في دور المجموعات، أول لاعب نمساوي يبلغ نهائي البطولة الختامية.