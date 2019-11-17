وافتتح غينتر التسجيل في الدقيقة 41 بكعب القدم ثم ساهم في تسجيل ليون جوريتسكا الهدف الثاني وصنع الهدف الثالث لتوني كروس.



وأنقذ مانويل نوير حارس ألمانيا ركلة جزاء من إيجور ستاسفيتش في الدقيقة 75 قبل أن يضيف كروس الهدف الرابع.

وتأهل منتخب ألمانيا، متصدرة المجموعة برصيد 18 نقطة، إلى النهائيات قبل جولة واحدة من النهاية مع هولندا التي تتأخر عنه بنقطتين، فيما تملك أيرلندا الشمالية 13 نقطة.



وتستطيع روسيا البيضاء التأهل للنهائيات عن طريق ملحق دوري الأمم الأوروبية في مارس.