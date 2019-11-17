ومع تبقي جولة واحدة على نهاية التصفيات تملك بلجيكا 27 نقطة من تسع مباريات مقابل 21 نقطة لروسيا صاحبة المركز الثاني وكلاهما تأهل بالفعل إلى بطولة العام المقبل التي تضم 24 منتخبا.

ورغم أن منتخب بلجيكا خاض المباراة من أجل هدف واحد فقط يسعى خلفه لكن اللقاء بدأ بقوة إذ وضع تورغان هازارد الضيوف في المقدمة بتسديدة رائعة في الدقيقة 19 عندما تخلص من رقيبه وأطلق تسديدة هائلة في الشباك.



وجعل القائد إيدن هازارد النتيجة 2-صفر في الدقيقة 33 عبر تسديدة أرضية مباشرة سكنت شباك الحارس الروسي المولود في البرازيل جيليهمي بعدما هيأ روميلو لوكاكو الكرة برأسه لمهاجم ريال مدريد.

وأحرز هازارد هدفه الشخصي الثاني قبل نهاية الشوط الأول عبر مجهود رائع من لاعب الوسط كيفين دي بروين الذي مرر له الكرة دون أنانية ليضعها في الشباك بسهولة.

وحال عدم إنهاء لوكاكو الفرص التي لاحت له في المرمى وانقاذ جيليهمي فرصتين خطيرتين دون تقدم كبير لبلجيكا في أول ساعة من المباراة حيث فشلت روسيا في صنع أي فرص أمام جماهيرها.

وعوض لوكاكو الفرص التي أهدرها بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 72 عبر تسديدة أرضية قوية من عند حدود منطقة الجزاء.

ونجح جيورجي جيكيا في تقليص الفارق ومن الجماهير فرصة الاحتفال عندما تابع ضربة رأس ارتدت من يد تيبو كورتوا حارس بلجيكا ليضعها في الشباك في الدقيقة 79.