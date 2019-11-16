ورغم الفترة الجيدة التي يمر بها بنزيمة في الملاعب، إلا أن رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، قد أكد أن أمر عودته للمنتخب غير وارد.

وخلال مقابلة مع راديو "مونت كارلو"، قال نويل لوغريت، إن "بنزيمة لاعب جيد للغاية ولم أشكك أبدا في مميزاته وقدراته، هو أحد أفضل لاعبي العالم بمركزه، ولكن مغامرته مع فرنسا انتهت"، وفق ما نقلت "آس".

وعقب مرور شهور على حادثة ابتزاز بنزيمة لزميله السابق بصفوف المنتخب، ماثيو فالبوينا، أدلى لوغريت بالعديد من التصريحات القوية المتعلقة ببنزيمة مثل رده على سؤال حول إمكانية استدعاء اللاعب بالقول: "من الصعب اختيار بنزيمة، فهذا أمر لا جدال فيه".

ولم ينضم بنزيمة لصفوف المنتخب الفرنسي منذ سنة 2015، إلا أنه يحتل مركز صدارة هدافي الدوري الإسباني برصيد 9 أهداف.