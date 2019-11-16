وأشار النادي في بيان إلى أن الرسالة "وصلت إلى النادي ولم تكن موجهة بشكل شخصي إلى المدرب"، وفقا لوكالة "أنسا" الإيطالية للأنباء.

وقال النادي في بيانه: "في إشارة إلى الأنباء المتداولة، يوضح إنتر ميلان أن أنطونيو كونتي لم يتلق بشكل شخصي أي رسائل تهديد، وبالتالي لم يذهب بنفسه لتقديم شكوى أمام دوائر الشرطة"، مشددا على أن النادي هو من تلقى الرسالة، بحسب ما ذكرت "فرانس برس".

وأضاف إنتر ميلان، أنه اتصل بالسلطات المختصة كما جردت العادة في مثل هذه الحالات.

وكانت صحيفتا "كورييري ديلا سيرا" و"غازيتا ديلو سبورت" أشارتا في تقارير لهما إلى أن كونتي تلقى في الأيام الماضية رسالة فيها رصاصة من مصدر مجهول، في إشارة إلى تهديد بالقتل.

وفتحت الشرطة الإيطالية تحقيقا بشأن الرسالة، وسارعت إلى توفير حماية خارج منزل كونتي، البالغ من العمر 50 عاما، ومقر التدريب التابع للنادي.

جدير بالذكر أن كونتي الذي تولى تدريب إنتر ميلان منذ بداية الموسم، ساهم في تطوير الفريق الذي يحتل المركز الثاني حاليا بعد المتصدر يوفنتوس.