وتولى الألماني كلوب، تدريب فريق "الريدز"، خلفا لبرندن رودجرز، سنة 2015، واستطاع منذ ذلك الحين أن يحول ليفربول إلى واحد من أفضل الفرق الكروية في العالم.

وفي يونيو الماضي، فاز ليفربول ببطولة أبطال أوروبا، فيما وصل إلى النهائي قبل عام من ذلك، ومن المحتمل أن ينافس الفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز بقوة في الموسم الحالي، أملا بنيل اللقب.

وانتقل كلوب للسكن في البيت المملوك لمدرب الفريق السابق، رودجرز، بعد أن كان المدرب الألماني يستأجر العقار، وفق ما كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية.

ويضم البيت الذي يقع في منطقة فورمبي، سبع غرف نوم، وجرى عرض العقار للبيع، خلال الصيف الماضي.

وكشفت تقارير، أن ليفربول اشترى البيت بـ3.75 مليون دولار، مضيفة أن ليفربول سمح لكلوب بالاستقرار فيه دون دفع الإيجار.

وسيترتب على كلوب دفع ضريبة الإيجار فقط، لأن السلطات المالية في بريطانيا تنظر إلى هذا الامتياز الممنوح لكلوب، بمثابة زيادة في الراتب.