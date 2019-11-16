وتفوق مانشيني على الرقم السابق المسجل باسم فيتوريو بوتزو خلال عامي 1938 و1939، علما بأن تلك الفترة شهدت فوز منتخب إيطاليا بلقب كأس العالم 1938.

وحقق منتخب إيطاليا فوزه العاشر تواليا بعد الفوز خارج ملعبه على البوسنة والهرسك بثلاثية نظيفة، محققا العلامة الكاملة بـ 27 نقطة بعد فوزه في 9 مباريات متتالية في تصفيات يورو 2020.

وعادل الأتزوري، تحت قيادة مانشيني، الرقم القياسي المسجل بـ 9 انتصارات خلال سنة واحدة، وهو الرقم الذي تحقق من قبل في أعوام 1990 و 1994 و2000 و2003، وفقا لموقع "فوتبول إيطاليا".

ويمكن لمانشيني تحطيم هذا الرقم أيضا في حال الفوز في المباراة الختامية للتصفيات، والتي ستستضيف فيها إيطاليا الاثنين منتخب أرمينيا.

وبشكل إجمالي حقق مانشيني منذ توليه قيادة منتخب إيطاليا في مايو 2018، 14 فوزا و4 تعادلات وتعرض للخسارة في مباراتين.