وأوضح المهاجم، في ظهور نادر أمام وسائل الإعلام في سان بطرسبرغ، عشية مواجهة روسيا في تصفيات بطولة أوروبا 2020 "كنت أعلم أنها ستحدث. كنت مستعدا لهذا الأمر لأني تحدثت مع لاعبين آخرين بشأنه".

وتابع: "يتعين على اليويفا التدخل للقضاء على العنصرية. يمكن للجميع أن يرفع لافتة مكتوب عليها لا للعنصرية، لكن الأمر لن يكون له أي قيمة بدون اتخاذ إجراءات".

وتعرض لوكاكو لإساءات عنصرية من جماهير كالياري في سبتمبر في ثاني مباراة له في إيطاليا، وأدان اللاعب الواقعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعاني كرة القدم الإيطالية منذ فترة طويلة من مشاكل تتعلق بالعنصرية وتعرضت السلطات لانتقادات لعدم اتخاذ إجراءات صارمة.

وأبلغ لوكاكو الصحفيين "أستمتع بوقتي في إيطاليا. الناس في الشوارع تعاملني جيدا جدا وأرغب في التأكيد على هذا الأمر".

ووالد لوكاكو كان لاعبا دوليا في منتخب زائير (جمهورية الكونغو الديمقراطية حاليا).

وانتقل لوكاكو إلى إنتر ميلانو في أغسطس من مانشستر يونايتد في صفقة قدرتها وسائل إعلام بنحو 80 مليون يورو (88 مليون دولار).