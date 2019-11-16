وقال رومينيغه، الجمعة، أمام الجمعية العمومية السنوية للنادي البافاري: "أقولها باقتناع تام، لدينا الثقة بهانزي فليك".

وكان فليك استلم تدريب بايرن ميونيخ مؤقتا خلفا للكرواتي، نيكو كوفاتش، المقال من منصبه في 3 نوفمبر الحالي بانتظار تعيين مدرب رسمي للفريق.

وخاض بايرن بإشراف فليك مباراتين حتى الآن ففاز على أولمبياكوس اليوناني 2-صفر في دوري أبطال أوروبا ليحجز بطاقته إلى الدور الثاني، وعلى بروسيا دورتموند برباعية نظيفة في الدوري الألماني.

وطرحت وسائل الإعلام الألمانية أسماء عدة لتولي الإدارة الفنية لبايرن بعد كوفاتش، أبرزها الإيطالي، ماسيميليانو أليغري، المدرب السابق ليوفنتوس والبرتغالي جوزيه مورينيو المدرب السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام الإنجليزي.

وأبدى آخرون طرحت أسماؤهم، عدم اهتمامهم بالمنصب على الأقل في المدى المنظور، كالألماني توماس توخل مدرب باريس سان جرمان الفرنسي، والهولندي إريك تن هاغ مدرب أياكس أمستردام.