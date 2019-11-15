وسجل جاسه تيومينن (21) وتيمكو بوكي (64 من ركلة جزاء و75) أهداف فنلندا، التي حجزت البطاقة الثانية عن المجموعة.

وبهذا الفوز تكون فنلندا قد لحقت بإيطاليا المتصدرة وصاحبة البطاقة الأولى، وفق ما ذكرت "رويترز".

وفي مباراة ثانية، صعدت اليونان إلى المركز الثالث مؤقتا بفوزها على مضيفتها أرمينيا بهدف وحيد سجله مهاجم باوك سالونيك ديميتريوس ليمنيوس في الدقيقة 34.

ورفعت اليونان رصيدها إلى 11 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام أرمينيا التي تراجعت إلى المركز الخامس والبوسنة.

وضمن المجموعة السادسة، أكرمت النروج وفادة ضيفتها جزر فارو برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها توري ريجينيوسن (4) وإيفر فوسيوم (8) وألكسندر سورلوت (62 و65).

وعززت النروج موقعها في المركز الرابع برصيد 14 نقطة بفارق الأهداف خلف رومانيا الثالثة والتي تستضيف السويد الثانية لاحقا.