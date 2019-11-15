وقالت شبكة "بي تي" الجمعة إن الصفقة الجديدة، لبث مباريات المسابقات القارية للمشاهدين البريطانيين، ستدخل حيز التنفيذ بدءا من العام 2021.

وسيكون بإمكان شبكة "بي تي" بث 420 مباراة تتوزع بين المسابقتين القاريتين الحاليتين، أي دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليغ" والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، إضافة إلى المسابقة الجديدة للأندية التي يعتزم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" إطلاقها، بحسب رويترز.

الجدير بالذكر أن شبكة "بي تي"، التي تعد من أكبر شركة لخدمات الاتصالات النقالة والإنترنت، تملك حقوق البث في بريطانيا منذ العام 2015، بعد اتفاق مع الاتحاد الأوروبي قدرت قيمته آنذاك بنحو 1.16 مليار دولار.

وكشفت الشبكة عن تسجيل زيادة بنسبة 26 في المئة في الوقت الذي يمضيه مشاهدوها في متابعة مباريات التشامبيونزليغ، ورقم قياسي في متابعة المباراة النهائية لمسابقة دوري الأبطال في الموسم الماضي بين ليفربول وتوتنهام هوتسبر الإنجليزيين التي انتهت بفوز الأول الأول بهدفين من دون رد، والتي عرضت في بريطانيا من خلال خدمات البث التدفقي (ستريمينغ) عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبلغ عدد مشاهدي تلك المباراة 11.3 مليون شخص. وقال الرئيس التنفيذي لقسم المستهلكين في شبكة "بي تي" مارك أليرنا" "نحن سعداء لأننا سنبقي مقر بطولة دوري أبطال أوروبا في المملكة المتحدة".