ورفع المنتخب الغاني رصيده إلى 4 نقاط متساويا مع نظيره الكاميروني، لكنه تفوق عليه بفارق الأهداف.

تقدم الفراعنة عن طريق مصطفى محمد (28) وعادل النتيجة للمنتخب الكاميروني أحمد فتوح بالخطأ في مرماه (38) قبل أن يسجل مصطفى محمد هدف الفوز لمصر (50) ليتصدر قائمة هدافي البطولة برصيد 4 أهداف.

وبهذا الفوز، استمرت عقدة المدير الفني للكاميرون، ريغبور سونغ، أمام مصر بعد 11 عاما من لقطته الشهيرة مع اللاعب المصري السابق، محمد زيدان، حين تسبب في خسارة الأسود للقب أمم أفريقيا عام 2008.

وباتت مصر في صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، فيما توقف رصيد الكاميرون عند 4 أهداف ليودعوا البطولة وحلم طوكيو 2020 بفارق الأهداف المسجلة عن غانا.

وتنتظر مصر صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية، التي تشتعل فيها المنافسة إذ تتصدر جنوب أفريقيا بـ 4 نقاط بفارق نقطة عن نيجيريا وكوت ديفوار، بينما تقبع زامبيا أخيرة بنقطة وحيدة.