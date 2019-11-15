وسجل هدفا المباراة محمود كهربا لمنتخب مصر في الدقيقة 42، فيما أدرك منتخب كينيا التعادل عن طريق ميشيل أولونغو في الدقيقة 68.

وبذلك حصل منتخب مصر وكينيا على نقطة لكل منهما، فيما يتصدر منتخب جزر القمر المجموعة مبكرا بثلاث نقاط إثر فوزه على توغو بهدف دون رد.

من جانبه، كشف المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، حسام البدري، أن "فورمة المباريات لبعض اللاعبين وغيابهم عن خوض مباريات لفترة طويلة مثل لاعبي الاهلي والزمالك جاء بالسلب علي مستوي اللاعبين في المباراة".

وأوضح أنه سيكون هناك تغييرات في تشكيل الفريق في مباراة جزر القمر المقرر لها 18 نوفمبر، مشيرا إلى أن التفاوت بين اللاعبين في خوض المباريات أثر بالسلب علي أداء الفريق، ولكنه يفكر الآن في مباراة جزر القمر.

يذكر أن مباراة كينيا هي الأولى على المستوى الرسمي للبدري، وذلك بعد تجربتين وديتين أمام بوتسوانا وليبيريا.

ولم يخض "الفراعنة" أي مباراة دولية رسمية منذ السادس من يوليو، عندما ودعوا بطولة كأس أمم أفريقيا، التي استضافتها مصر وتوج بها المنتخب الجزائري.

وأدت الهزيمة أمام منتخب جنوب أفريقيا "الأولاد" إلى إقالة المدير الفني المكسيكي، خافيير أغيري، ولم ينخرط الفراعنة في مباراة ودية خلال فترة الاستراحة الدولية الأخيرة في سبتمبر.