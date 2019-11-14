ولعب المنتخب السعودي ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، فيما لعب المنتخب الإماراتي لحساب المجموعة السابعة.

وسجل هدفي أوزبكستان ألدور شومورودوف (16) و(56)، فيما جاءت أهداف المنتخب السعودي من أقدام عادل سلمان الفرج (23) و(85) وسالم الدوسري (89).

وضربت السعودية عصفورين بحجر واحد لأنها أزاحت أوزبكستان منافستها الرئيسية، عن صدارة المجموعة رافعة رصيدها إلى 8 نقاط مقابل 6 لأوزبكستان، في حين صعدت اليمن إلى المركز الثالث على حساب فلسطين بفوزها عليها بهدف وحيد.

أما المنتخب الإماراتي، الذي لعب بعشرة لاعبين على مدى 55 دقيقة، فموقفه بات صعبا، بعد هزيمته بهدف نظيف أمام فيتنام.

واستحق تين لين نغيون نجومية المباراة بعدما تسبب في طرد مدافع الإمارات خليفة الحمادي، الذي عرقله قبل أن ينفرد تماما بمرمى خالد عيسى (37) لتكمل المباراة المباراة بعشرة لاعبين.

وعاد نغيون لصناعة الحدث بتسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 44 إثر تسديدة بعيدة رائعة سكنت الشباك.

وانفردت فيتنام بصدارة المجموعة السابعة برصيد 10 نقاط مستفيدة من خسارة تايلاند أمام مضيفتها ماليزيا 1-2 الخميس أيضا.

وتراجعت تايلاند إلى المركز الثاني برصيد 7 نقاط وبقيت الإمارات ثالثة بست نقاط وبفارق الأهداف عن ماليزيا الرابعة وإندونيسيا الأخيرة من دون رصيد والتي خضعت للراحة في هذه الجولة.

وفي مباراة اليمن وفلسطين التي أقيمت في المنامة، سجل عمر الداحي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 54.

وكانت نقطة التحول في المباراة طرد لاعب فلسطين محمود أبو وردة في الدقيقة 34 بعد حصوله على الإنذار الثاني في المباراة ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.