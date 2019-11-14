وقال ليبّي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: "أتقاضى أجرا سنويا مرتفعا جدا وأنا أتحمل المسؤولية. أعلن الآن استقالتي ولن أكون من الآن وصاعدا مدربا للمنتخب الصيني".

وأضاف: "نستطيع التغلب على منتخبات ضعيفة مثل المالديف وغوام، لكن عندما نواجه منتخبات قوية مثل الفلبين وسوريا لا نستطيع تقديم كرتنا المعهودة".

وهي المرة الثانية التي يستقيل فيها ليبّي، مدرب منتخب إيطاليا الفائز بكأس العالم 2006، من منصبه، بعد أن تولى الإشراف على تدريب المنتخب الصيني عام 2016، قبل أن يتركه إثر الخسارة أمام إيران صفر-3 في نهائيات كأس آسيا في الإمارات في يناير 2019.

ثم عاد ليبّي إلى تدريب المنتخب الصيني في مايو الماضي.

ويحتل المنتخب الصيني المركز الثاني في المجموعة الأولى مع 7 نقاط من 4 مباريات، متخلفا بفارق 5 نقاط عن سوريا المتصدرة.