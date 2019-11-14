وكان محمد صلاح قد تعرض لإصابة في المباراة التي فاز فيها ليفربول على ليستر سيتي في الخامس من أكتوبر، بهدفين مقابل هدف، قبل أن يصاب مجددا في المباراة التي واجه فيها "الريدز" مانشستر سيتي، التي أحرز فيها صلاح هدفا، وانتهت بفوز فريقه 3-1.

ومع انطلاق فترة المسابقات الدولية، وصل صلاح إلى القاهرة للمشاركة في مباراتي منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر، إلا أن نتائج الفحوصات أدت إلى خروجه من المعسكر.

وخلال تواجده هناك، انتشرت صورة لصلاح وهو يرتدي حذاء واقيا على قدمه اليسرى، مما زاد التكهنات بشأن طبيعة الإصابة.

ومع عودته إلى ليفربول، قال موقع "سكاي سبورتس"، إن النادي سمح لصلاح بالتدرب بشكل منفرد بعيدا عن بقية الفريق، كما أنه سمح له بالحصول على فترة راحة أطول.

وأضاف الموقع، أنه لا يزال من غير المعروف موعد عودة صلاح إلى الملاعب، وما إذا كان سيلحق بمباراة الفريق المقبلة في الدوري خارج أرضه أمام كريستال بالاس في 23 نوفمبر الحالي.