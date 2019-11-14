ويواجه العراق إيران ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأسي آسيا والعالم.

وبهذه المناسبة، نشرت صفحة السفارة الأميركية في بغداد على تويتر صورة للسفير ماثيو تولير، وهو يحمل العلم العراقي ويضع على ذراعه شارة قائد منتخب "أسود الرافدين".

وأرفقت الصورة بتعليق "تأمل الولايات المتحدة في متابعة مباراة ممتعة مع تحقيق النصر للعراق. وكما يقول أسود الرافدين دائما، سنقاتل من أجل الفوز".

وكان التعليق مرفوقا بوسوم "ما نقبل غير الفوز" و"العالم يشاهدكم" و"الفرحة لكل العراقيين".

وتفاعل متابعو صفحة السفارة مع بادرة السفير الأميركي، حيث قال أحدهم "شكرا على دعمكم، نتمنى الفوز للعراق"، وذكر آخر "مرحبا بمشجعنا المنتمي لكبار الشخصيات".

وتكتسب هذه المباراة رمزية كبيرة، في وقت تشتعل فيه شوارع العراق بتظاهرات غاضبة، رفضا للفساد، والأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، والتي تلعب إيران دورا كبيرة في تأجيجها، من خلال تدخلاتها المستمرة وميليشياتها المنتشرة في العراق والمنطقة.

وينتظر المتظاهرون العراقيون هذه المباراة الحاسمة على أحر من الجمر، وقد نصب ناشطون في ساحة التحرير، التي تشهد تظاهرات كبيرة في العاصمة بغداد، شاشة ضخمة لمشاهدة المباراة، التي ستنطلق في تمام الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (14:00 بتوقيت غرينتش)، وهو عادة الوقت الذي تزداد فيه أعداد المتظاهرين المتوافدين على الساحة.