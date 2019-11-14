لكن ميسي، الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، كشف أنه أقدم مرة واحدة في مشواره الرياضي على طلب قميص من منافس.

وقال المهاجم البالغ من العمر (32 عاما)، في مقابلة مع قناة "تي واي سي" الرياضية الأرجنتينية، إنه طلب الحصول على قميص الفرنسي زين الدين زيدان عندما كان لاعبا في صفوف ريال مدريد الإسباني.

وأوضح ميسي أن لاعبي الفرق الأخرى هم في العادة الذين يقبلون عليه ويطلبون الحصول على قميصه، وهو الأمر الذي لا يفعله.

وقال صاحب الـ32 عاما: "أنا لا أطلب قميص اللاعبين عادة، بل أتبادلها معهم، فإذا لم يطلبها أحد لا أقدمها".

لكنه أضاف أنه "لم يستطع أن يقاوم فرصة الحصول على قميص زيدان أثناء مباراة كلايسكو"، في بداية مشواره مع برشلونة قبل سنوات طويلة.

ويشير النجم الأرجنتيني إلى المباراة التي جمعت ريال مدريد وبرشلونة في نوفمبر عام 2005، واحتضنها ملعب "سنتياغو برنابيو" في العاصمة الإسبانية.