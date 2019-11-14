ونشر إبراهيموفيتش، 38 عاما، رسالة ملفتة، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال فيها: "حضرت، رأيت، ربحت وخسرت، شكرًا لوس أنجلوس جالاكسي، شعرت أنني على قيد الحياة مرة أخرى هنا".

وتابع حديثه للجماهير قائلًا: "إلى جماهير جالاكسي، أردتم زلاتان، فأحضرت لكم زلاتان".

واختتم تدوينته قائلًا: "القصة مستمرة، والآن عودوا لمشاهدة البيسبول"، وفق ما نشر موقع صحيفة "آس" الإسبانية.

وينوي إبرا خوض تحد جديد لم يكشف عنه بوضوح حتى الآن، علما بأن مسيرة العملاق السويدي تضم أندية كبرى مثل يوفنتوس وإنتر ميلانو وميلان في إيطاليا وبرشلونة في إسبانيا وأياكس في هولندا وباريس سان جرمان في فرنسا.

وكانت شائعات قد ربطت بين إبراهيموفيتش وبين العودة إلى ناديه السابق ميلان الذي يعاني خلال السنوات الأخيرة، إلا أن الفريق اللومباردي نفى تلك الشائعات، فيما لم يتطرق إبرا إلى الأمر.