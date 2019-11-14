وأعرب سانتوس عن انزعاجه من الأسئلة المتعلقة بالمهارات البدنية لمهاجم يوفنتوس الإيطالي ، موضحا "إذا لم يكن رونالدو لائقا، لما كنت دعوته وفي وضع جيد وسيلعب المباراة".



وقبل المؤتمر، أشار سانتوس في تصريحات تليفزيونية برتغالية أن رونالدو "متحمس للغاية" للعب أمام ليتوانيا ولوكسمبورغ.



وأكد سانتوس أن مهاجم يوفنتوس البالغ من العمر 34 سنة "لاعب محترف رائع".

وبهذه التصريحات، بدد سانتوس الشائعات بشأن الحالة البدنية لصاروخ مادير بعدما تم استبداله يوم الأحد الماضي خلال مباراة يوفنتوس أمام ميلان بالدقيقة 55.



وكان مدرب يوفنتوس ماوريسيو ساري قد برر استبدال رونالدو بأن الآخير لم يكن جاهزا تماما لمعاناته من آلام عضلية.



وقال ساري عقب المباراة التي انتهت بفوز فريقه 1-0 أن رونالدو "لا يتدرب بشكل جيد منذ تعرضه لكدمة قبل أيام".