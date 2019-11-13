ولدى سؤال مدرب ليفربول عما إذا كان قد تحدث مع غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، خلال مؤتمر المدربين الذي جرى عقب لقاء جمع الفريقين، ظهرت فكاهة يورغن كلوب وتحول الموقف إلى مزحة طريفة.

ويبدو أن مراسل شبكة "سكاي سبورت" الذي طرح السؤال من الجنسية الإيطالية، إذ بدا وكأنه قال: "هل تحدثت إلى بيبي؟" بلهجة إيطالية، ليجيب كلوب باستغراب: "من هو بيبي؟".

ثم استطرد المراسل قائلا: "بيب غوارديولا"، ليضحك كلوب ويعيد الكلمة وكأنه فهمها للتو، قائلا: "بيب؟"، ثم رد المراسل قائلا: "ليس بيبي بل بيب".

واستمر المدرب الألماني في الضحك، ثم قال للمراسل: "هل هو بيبي في إيطاليا؟"، في إشارة إلى اللهجة الإيطالية، وأضاف: "طبعا تحدثنا، لماذا لن نتحدث؟.. نحن نتحدث باستمرار".

ومع الحديث عن المدرب الإسباني، ظهر غوارديولا من خلف كلوب، ليستغل الأخير ذلك قائلا: "بيب غوارديولا قادم"، ليحث المراسلين على الحديث معه، كي يرحل هو.

يشار إلى أن المباراة الأخيرة بين الفريقين شهدت منافسة قوية، وانتهت بفوز الريدز 3-1 على مانشستر سيتي، ليحتل بذلك ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي وتشيلسي.