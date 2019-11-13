وقال فيل تومبسون إنه بعد أن أحرز يورغن كلوب لقبين متتالين في البوندسليغا، ووصل بفريق بوروسيا دورتموند إلى نهائي دوري الأبطال، عندما أتيحت له الفرصة لتدريب مانشستر يونايتد، وذلك خلال الفترة التي عجز فيها المدرب ديفيد مويس عن إثبات جدارته في "أولد ترافورد".

وأضاف تومبسون خلال حديث مع قناة "تي في 2" في الدنمارك، أنه ناقش موضوع "رفض مانشستر يونايتد" مع كلوب، الذي قال إنه لم يقبل على الخطوة احتراما لرغبة زوجته.

وأضاف: "أجريت لقاء مع كلوب لصالح شبكة سكاي، وسألته إذا كان هو وليفربول قد خلقا لبعضهما، فسألني مستغربا (لماذا؟)، ثم استطرد قائلا إنه كان بإمكانه الانضمام إلى مانشستر يونايتد، لكن زوجته شعرت أن الخطوة غير صحيحة".

وتابع: "عندما وصل عرض ليفربول، قالت زوجته إنها الخطوة الصحيحة. يبدو الأمر غريبا، وكأنه خلق لليفربول".

وتحت قيادة كلوب، فاز ليفربول بلقب تشامبينزليغ الموسم الماضي، وحل ثانيا في الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة عن غريمه مانشستر سيتي، قبل أن يعود هذا الموسم بقوة ليحتل صدارة الدوري حتى الآن بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي وتشلسي.