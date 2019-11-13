وذكر اللاعب، البالغ من العمر 37 عاما، الذي انضم لفيسيل في ديسمبر الماضي، أنه يخطط للاعتزال بعد نهاية الموسم في يناير.

وأضاف في مؤتمر صحفي "من الأفضل أن أعتزل كرة القدم قبل أن تعتزلني هي. كنت أفكر في الأمر لسنوات، عندما بلغت 33 و34 و35 عاما، هذه اللحظة قد تأتي في أي وقت، خلال مباراة أو في تدريب أو مع إصابة".

وسجل فيا 59 هدفا في 98 مباراة مع منتخب الماتادور بين عامي 2004 و2017، بما في ذلك 5 أهداف في بطولة كأس العالم 2010، التي حصدتها إسبانيا للمرة الأولى.

وسجل 4 أهداف لإسبانيا في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا في 2008.

وقبل الانتقال إلى فيسيل كوبه، لعب فيا في صفوف أندية فالنسيا، وبرشلونة، وأتلتيكو مدريد قبل أن يقضي 4 مواسم مع نادي نيويورك سيتي، وقد سجل 80 هدفا في 124 مباراة بالدوري الأميركي.