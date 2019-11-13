ونقلت صحيفة "لو باريزيان" عن "كالتشيو ميركاتو" أن العملاق الإسباني يدرس تقديم عرض مذهل بقيمة 400 مليون يورو لتخليص المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 20 عاما من ارتباطه مع سان جرمان.

وهذه الخطوة، ستتجاوز إن تمت، وبشكل كبير، قيمة الانتقال القياسي في تاريخ كرة القدم التي دفعها باريس سان جرمان لضم البرازيلي نيمار من برشلونة مقابل نحو 222 مليون يورو عام 2017، وفي المواقع أنها ستكون بقيمة الضعف للصفقة الأغلى بالعالم.

وارتبط اسم مبابي طويلا بالانتقال إلى الدوري الإسباني، وتحديا إلى ريال مدريد، وذلك حتى قبل انتقاله إلى سان جرمان، حين انفجرت موهبته مع موناكو، ولا سيما في دوري أبطال أوروبا.

وكان مبابي الهدف الرئيسي لريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية، حين حاول مدرب الفريق زين الدين زيدان، التوصل إلى تسوية للاستغناء عن الويلزي غاريث بيل، من أجل جلب عدد من اللاعبين، أبرزهم هداف يعرف الطريق إلى المرمى.

لكن رغبة زيدان لم تتحول إلى حقيقة، إذ بقي مبابي في باريس سان جرمان، وضم ريال مدريد لوكا يوفيتش من إينتراخت فرانكفورت وإيدن هازارد من تشلسي.

وتشير الصحف الأوروبية إلى أن فرص إتمام الصفقة الحلم تزداد بسبب اهتمام باريس سان جرمان بنجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور.

وتألق اللاعب البرازيلي في "سانتياغو برنابيو" الموسم الماضي ، لكنه يكافح حاليا للتواجد في الملعب تحت قيادة زيدان.

ووفقا لموقع "دياريو سبورت" يريد ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جرمان، تأمين صفقة انتقال لمواطنه اليافع، مما قد يزيد من فرص إتمام صفقة مبابي لتكون الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم وبفارق هائل.