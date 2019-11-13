ونشر موقع صحيفة "آس" الإسبانية أن النادي الملكي أرسل خطابات للاتحاد الإسباني والاتحاد الأوروبي "يويفا" والاتحاد الدولي "فيفا"، تؤكد رفضه إقامة هذه المباراة في المدينة الشهيرة بولاية فلوريدا.

ووفق الصحيفة فقد ذكر ريال مدريد أنه يعارض هذا القرار "لأنه سيؤثر على النزاهة والمساواة في البطولة".

وينتظر أن تعقد جلسة الحكم بالمحكمة التجارية الخميس المقبل، لحسم هذه المسألة.

وعبّر فلورنتينو بيريز عن دهشته من رغبة "الليغا" إقامة المباراة خارج إسبانيا بدلاً من محاولة الحفاظ على نزاهة البطولة، مؤكدًا أن نقل المباراة لن يوثر فقط على فياريال وأتلتيكو، بل أيضًا سيؤثر على بقية الفرق المنافسة في الدوري الإسباني.

وفي المقابل يثق تيباس في قرار المحكمة بإقامة المباراة في ميامي، الأمر الذي أعلنه في الأيام الماضية، قائلاً، وفق ما نقلت "آس": "نثق في أن المحكمة ستعطينا الحق، لا سيما بعد خوض كأس السوبر الإسبانية في السعودية، لنفس هذا السبب، لهذا لماذا لا نلعب مباراة في الولايات المتحدة مثلما يحدث في بطولة كرة السلة، يجب أن تكون أمورا عادية".

يشار إلى أن ريال مدريد يتشارك في صدارة الدوري الإسباني مع برشلونة برصيد 25 نقطة بعد 12 جولة، بفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد، فيما يحل فياريال في المركز الـ11 برصيد 18 نقطة.