وسدد المصنف الخامس عالميا البالغ من العمر 26 عاما 50 ضربة ناجحة، ومن بينها العديد من الضربات الخلفية المذهلة، ليهزم ديوكوفيتش الفائز باللقب خمس مرات 6-7 و6-3 و7-6 أمام مدرجات ممتلئة بالجماهير في ملعب ‭O2‬ أرينا.

وعوض تأخره 4-1 في الشوط الفاصل بالمجموعة الأخيرة ليحقق فوزه الرابع في خمس مواجهات ضد اللاعب الصربي الحاصل على 16 لقبا في البطولات الأربع الكبرى ويضمن التأهل إلى الدور قبل النهائي.

وقال تيم: "هذه على الأرجح أفضل مباراة لعبتها على الإطلاق. كانت مباراة ملحمية بحق وتحدث من فترة لأخرى في هذه البطولات الكبيرة.

وتابع: "احتوت على كل شيء تحتاجه مباراة مثل هذه. كان يسدد ضربات رائعة، وكنت أسدد ضربات رائعة. الأمر يتعلق فقط بالحظ وقد كان إلى جانبي قليلا اليوم في الشوط الفاصل بالمجموعة الثالثة".

ولعب ديوكوفيتش دورا كبيرا في المواجهة المثيرة لكنه لم يستطع مجاراة قوة تسديدات تيم.

كما ارتكب تيم 44 خطأ سهلا لكن سيكون من القسوة انتقاد هذه الحصيلة في الوقت الذي كان يلعب بمثل هذه المخاطرة.

ولم يسبق للاعب النمساوي تجاوز دور المجموعات في مشاركاته الثلاث السابقة في البطولة، لكنه فاز الآن على روجر فيدرر وديوكوفيتش في مباراتين متتاليتين ليحجز مكانه في الدور قبل النهائي.

وقال: "كنت أعرف أنني يجب أن ألعب بهذه الطريقة لأفوز عليه. هناك جهد استثنائي مطلوب للفوز على أي لاعب تأهل لهذه البطولة".



وأضاف "فعلت ذلك أمام روجر، وفعلت ذلك اليوم. ربما يكون نوفاك هو أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي، ولذلك كان علي أن أقوم بشيء استثنائي، شيء غير معتاد، وهذا ما فعلته".

وكال ديوكوفيتش، الذي يواجه مباراة حاسمة ضد فيدرر الخميس من أجل تحديد من يرافق تيم في الدور قبل النهائي، المديح لمنافسه النمساوي.

وأردف اللاعب الصربي:"أعرف أن بوسعه اللعب على أعلى مستوى لكن الليلة كان مذهلا. لعب بشجاعة بالغة وكان يسدد بقوة".











