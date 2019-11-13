وذكر الاتحاد السعودي لكرة القدم على حسابه الرسمي في موقع تويتر: "إشارة إلى تلقي الاتحاد السعودي لكرة القدم خطابًا من اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم يتضمن تجديد الدعوة للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي الرابعة والعشرين، فقد قرر الاتحاد الموافقة على المشاركة متمنيًا التوفيق للجميع".



وقبل ذلك أعلنت كل من الإمارات والبحرين رسميا مشاركتهما في كأس الخليج "خليجي 24".

وخرج الاتحادان الإماراتي والبحريني في بيان بنفس الصيغة، الثلاثاء، قالا فيه أنه "بناء على تجديد الدعوة التي وجهها اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم (إلى الاتحادين) بهدف طلب المشاركة في بطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين التي ستقام في الفترة من 24 نوفمبر وحتى السادس من ديسمبر في الدوحة، قرر اتحاد الكرة المشاركة (مشاركة المنتخبين) في هذه البطولة".

وكان من المقرر أن تقام البطولة بنظام المجموعة الواحدة، لكنها ستلعب بمجموعتين الآن بعد مشاركة جميع الفرق.

وحدد اتحاد كأس الخليج العربي موعد البطولة التي تحظى بشعبية واسعة في منطقة الخليج، بين 24 نوفمبر والسادس من ديسمبر، بدلا من الموعد المعلن سابقا بين 27 نوفمبر والتاسع من ديسمبر.