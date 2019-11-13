وخرج الاتحادان الإماراتي والبحريني في بيان بنفس الصيغة، الثلاثاء، قالا فيه أنه "بناء على تجديد الدعوة التي وجهها اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم (إلى الاتحادين) بهدف طلب المشاركة في بطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين التي ستقام في الفترة من 24 نوفمبر وحتى السادس من ديسمبر في الدوحة، قرر اتحاد الكرة المشاركة (مشاركة المنتخبين) في هذه البطولة".

ويعقد المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي اجتماعا في الدوحة، الأربعاء برئاسة حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحادين الخليجي والقطري، لتعديل نظام النسخة المقبلة من البطولة، حسبما أفادت مصادر مقربة من فرانس برس".

وأوضحت المصادر أن الاجتماع "سيناقش إعادة نظام المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي في نسختها الرابعة والعشرين".

وكان من المقرر أن تقام البطولة بنظام المجموعة الواحدة، لكن يبدو أنها ستلعب بمجموعتين.

وحدد اتحاد كأس الخليج العربي موعد البطولة التي تحظى بشعبية واسعة في منطقة الخليج، بين 24 نوفمبر والسادس من ديسمبر، بدلا من الموعد المعلن سابقا بين 27 نوفمبر والتاسع من ديسمبر.