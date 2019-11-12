وأوضح الاتحاد المصري لكرة القدم، أن المدير الفني حسام البدري، عقد اجتماعا مع كل من مدير المنتخب محمد بركات وطبيب المنتخب محمد أبو العلا، ومحمد صلاح، لبحث الوضع.

وأشار الاتحاد إلى أن صلاح أكد على رغبته الشديدة في المشاركة، "لولا ظروف الإصابة" التي تحتاج إلى فترة علاج للتعافي خلال هذه المدة.

وكان اللاعب قد حضر للمشاركة في معسكر منتخب مصر صباح الثلاثاء، بعد وصوله إلى القاهرة في ساعة متأخرة من مساء الاثنين.

وشاهد صلاح التدريبات المسائية التي خاضها الفريق، على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

يذكر أن نجم ليفربول أصيب في مباراة فريقه الأخيرة في الدوري الإنجليزي أمام مانشستر سيتي التي أحرز خلالها هدفا، قبل أن تنتهي المباراة بفوز "الريدز" بنتيجة 3-1.

ورغم النتيجة الرائعة، فإن صلاح تعرض لإصابة في الكاحل، وفقما نقلت تقارير صحفية بريطانية.

واصطدم صلاح بلاعب مانشستر سيتي، البرازيلي فرناندينيو، في الشوط الأول، إلا أنه تمكن من البقاء في الملعب حتى استبداله في الدقيقة 87 من عمر المباراة المهمة.

وأحرز النجم المصري 80 هدفا في 121 مباراة لفريق يورغن كلوب، علما أنه لم يغب سوى عن 3 مباريات بسبب الإصابة خلال نحو عامين ونصف مع ليفربول، هي بيرنلي في يناير 2018 وإيفرتون في أبريل من العام ذاته، ومانشستر يونايتد في أكتوبر الماضي.