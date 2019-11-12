وأوضحت صحيفة "أوكي دياريو" الإسبانية الإلكترونية، أن بيل غادر الملعب قبل صافرة النهاية، مضيفة أنه قام بالأمر نفسه في وقت سابق خلال مباراتي ليغانيس وريال بيتيس.

وعلقت الصحيفة بأنه "يبدو أن بيل لا يهتم كيف يلعب فريقه أو ما هي نتيجة المباراة، حيث أنه دائما يغادر الملعب مبكرا".

ورصدت عدسات المصورين النجم الويلزي وهو يغادر "سانتياغو برنابيو" بسيارته، قبل إعلان الحكم نهاية اللقاء، في إشارة إلى تدهور العلاقة بين بيل والمدير الفني زين الدين زيدان.

وكشفت صحيفة "سبورت" أن بيل، الذي استبعده زيدان من اللقاء، خرج في حدود الساعة 22:43، أي قبل 8 دقائق من صافرة النهاية، مما يشير إلى أنه لم يشاهد هدفي زميليه كريم بنزيمة ورودريغو، الأخيرين في سداسية الفريق الملكي.

وتمنع اللائحة الداخلية لريال مدريد على اللاعبين الذين لم يتم استدعاؤهم للمباريات، مغادرة الملعب قبل دخول الدقائق العشرة الأخيرة، وهو ما نفذه غاريث بيل حرفيا.

وكان النادي الملكي فاز بسداسية نظيفة على ضيفه غلطة سراي، الأربعاء، وقطع خطوة نحو التأهل إلى أدوار خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.