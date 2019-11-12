وأظهرت الصور، التي التقطت بعد نهاية الحصة التدريبية للمنتخب الإنجليزي اليوم الثلاثاء، خدشا واضحا تحت العين اليمنى لغوميز، الذي كان يسير إلى جانب زميله في فريق ليفربول، ترينت ألكساندر-أرنولد.

وشهدت الحصة التدريبية لنهار الثلاثاء عراكا بين ستيرلينغ وغوميز، على خلفية "المزاح" بشأن فوز ليفربول في مباراة القمة أمام "مان سيتي"، وفق ما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية.

وقالت تقارير صحفية إن ستيرلينغ حاول شد غوميز من رقبته، عليه وتوجيه لكمات إليه على مستوى الوجه، مشيرة إلى أن زملاءهم في الفريق اعتقدوا في البداية أن اللاعبين يمزحان، لكن سرعان ما اشتد العراك بينهما.

وهذا العراك هو الثاني من نوعه بين اللاعبين، حيث اشتبكا مع بعضهما البعض في نهاية اللقاء، الذي جمع فريقيهما على ملعب أنفيلد نهاية، الأحد، ويبدو أن الخلاف بين الثنائي امتد إلى قلب معسكر منتخب الأسود الثلاثة.

واندلع الخلاف الأول إثر محاولة ستيرلينغ افتكاك الكرة من غوميز، وعلى خلفية ذلك حدث اشتباك بين الثنائي داخل الملعب، بعدما دفع غوميز منافسه لاعب مانشستر سيتي في صدره، وبعد ذلك رد ستيرلينغ بضربة في ظهر مدافع ليفربول، ليتدخل بعدها جيمس ميلنر لاعب الريدز لفض الاشتباك.

وانتهت المباراة بفوز ليفربول على غريمه مان سيتي، حامل اللقب، 3-1 ليبتعد في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق8 نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، و9 عن مان سيتي.

وعقب حادث معسكر إنجلترا، تقرر استبعاد رحيم ستيرلينغ من صفوف منتخب إنجلترا، الذي يستعد لمواجهة مونتينيغرو في تصفيات كأس أوروبا 2020.

ويعتبر ستيرلينغ أحد نجوم منتخب إنجلترا في هذه التصفيات بعد تسجيله 8 أهداف في ست مباريات.

وعلق سترلينغ على القرار معربا عن اعتذاره لما بدر منه وقال في هذا الصدد على حسابه على إنستغرام "أنا وجو تبادلنا بعض الكلمات لكننا حللنا الأمور في ما بيننا وأصبح الأمر وراءنا".

وأضاف "نحن في رياضة حيث تكون المشاعر ملتهبة ولدي الجرأة للاعتراف بأن مشاعري تغلبت على تصرفاتي".

وختم "أنا وجو على اتفاق، كلانا يتفهم أن الأمر يتعلق بـ5 أو 10 ثوان وقد انتهى الأمر.."