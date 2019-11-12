وقال النادي، مساء الاثنين، في بيان إنه انفصل "ودياً" عن الفرنسي الذي عيّن في يناير الماضي بعقد مدته عام واحد ليحل محل الإسباني خوان كارلوس غاريدو.

وفاز فريق الدار البيضاء تحت قيادة الفرنسي في 29 مارس الماضي ببطولة كأس السوبر الأفريقية على حساب الترجي التونسي بنتيجة 2-1.

وتعرض الرجاء لأول هزيمة له في الدوري المحلي، السبت، لدى زيارته لملعب نادي اليوسفية برشيد 2-3، مما عجل برحيل المدرب الذي كان يخوض تجربته العربية الرابعة بعد النصر السعودي ووادي دجلة والأهلي المصريين، بعدما كان على وشك ذلك بعد الإقصاء المفاجئ من دور الـ 32 لمسابقة كأس المغرب نهاية أغسطس الماضي، بعد الخسارة أمام نهضة الزمامرة المتواضع بنفس النتيجة.

كما أشار البيان إلى أن التعاقد مع السلامي لاعبه السابق البالغ من العمر 49 عاما، سيستمر حتى نهاية موسم 2021، علما أنه كان في السنوات الثلاث الماضية مدرباً لمنتخب المغرب للمحليين، الفائز ببطولة كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين عام 2018.

ويحتل الرجاء المركز السابع في الدوري المحلي برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، متخلفا عن المغرب التطواني المتصدر بأربع نقاط، علماً أن الأخير خاض مباراة أكثر.