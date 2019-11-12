وأحرز محمد صلاح هدف ليفربول الثاني في المباراة التي انتهت بفوز "الريدز" بنتيجة 3-1 إلا أنه تعرض لإصابة في الكاحل، وفق ما نقل موقع صحيفة "ديلي ميل".

واصطدم صلاح بلاعب مانشستر سيتي، البرازيلي فرناندينيو، في الشوط الأول، إلا أنه تمكن من البقاء في الملعب حتى استبداله في الدقيقة 87 من عمر المباراة المهمة.

وكشفت الصحيفة أن مسؤولي ليفربول، يخشون أن تؤدي الإصابة إلى ابتعاد "مو" عن مواجهة كريستال بالاس المقبلة في "البريميرليغ"، إلا أنهم لا يستطيعون بطبيعة الحال منعه من الانضمام للمنتخب في هذا التوقيت.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي ليفربول يخشون على صلاح نظرا لأنه تعرض إلى إصابة أخرى في الكاحل نفسه أمام ليستر سيتي في أكتوبر الماضي.

وقالت "ديلي ميل" أصر صلاح على المشاركة الدولية مع منتخب مصر هذا الأسبوع، بعدما فاته معسكر الشهر الماضي، علما بأن منتخب مصر سيخوض مباراتين ضد كينيا، الخميس، ثم جزر القمر يوم الاثنين المقبل.

وسيخضع صلاح، 27 عاما، للفحص أثناء وجوده مع في مصر، علما بأن ليفربول قد يرسل فريقا طبيا لعلاجه إذا أظهرت نتائج الفحص وجود "أي مشكلات كبيرة"، حسب ما ذكرت الصحيفة الإنجليزية.

وأحرز صلاح 80 هدفًا في 121 مباراة لفريق يورغن كلوب، علما بأنه لم يغب سوى عن 3 مباريات بسبب الإصابة خلال نحو عامين ونصف مع ليفربول هي بيرنلي في يناير 2018، وإيفرتون في أبريل من العام ذاته، ومانشستر يونايتد في أكتوبر الماضي.