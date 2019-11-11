ونعى الاتحاد المصري لكرة القدم اللاعب الراحل بالقول "بكل الحزن والأسى اللاعب علاء علي الذي وافته المنية اليوم سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر الجميل.. "إنا لله وإنا إليه راجعون".

وبدأ علاء علي مسيرته الكروية في الزمالك في العام 2007-2008 ولعب لعدد من الأندية أبرزها دجلة وسموحة وطلائع الجيش وبتروجيت والمصري.

وخاض علي 158 مباراة في الدوري المصري، سجل خلالها 19 هدفا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية مصرية.